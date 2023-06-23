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05:29, 23 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили западную технику в ДНР

Астафьев: военные РФ уничтожили в ДНР САУ Krab, РЛС AN/TPQ, гаубицу «Мста» и 2 миномета

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в Донецкой народно республике (ДНР) уничтожили в том числе западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Вадим Астафьев.

По его словам, в ходе борьбы уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Ивановки, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки. Кроме того, бойцы группировки поразили 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 «Мста» в районе Острого и два миномета в районе Марьинки и Красногоровки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Марина Совина
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