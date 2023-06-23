Минобороны России заявило о контроле двух населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны заявило о контроле российскими военными села Садового и поселка Урожайное

Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство опровергло информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли на территорию Садового и оккупировали эти территории. Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) держат оборону населенного пункта, заявил российский командир с позывным Фидель. Украинская армия не оставляет попыток продвинуться на ореховском участке фронта, днем и ночью там идут артиллерийские бои.

Также в Минобороны отметили, что под контролем российских сил остается и Урожайное в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.