Огромную краснокнижную птицу второй раз в истории заметили в российском регионе

Огромный краснокнижный гриф второй раз в истории залетел в Якутию и попал на видео

Краснокнижный черный гриф второй раз в истории залетел в Республику Саха (Якутия) и попал на видео. Ролик опубликовал портал «ЯСИА».

Редкую птицу-падальщика заметили в Намском районе. На снятых из автомобиля кадрах огромный гриф, усевшийся на столбе деревянной ограды, оглядывается по сторонам. Когда машина подъезжает ближе, птица расправляет крылья и улетает в сторону леса.

На место, где видели хищника, выехала группа мониторинга и охраны птиц Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Орнитологи объяснили, что черные грифы не обитают в Якутии — они гнездятся на Алтае, в Республике Тыва и на территории Кыринского района Забайкальского края. По мнению специалистов, гриф мог попасть в Якутию во время кочевки — в такие периоды эти птицы могут залетать далеко за пределы гнездового ареала.

До этого в регионе лишь один раз видели черного грифа — в 2007 году птицу заметили в селе Кэптэни Усть-Алданского улуса.

Ранее в селе Яр-сале Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина спас заблудившуюся ястребиную сову, занесенную в Красную книгу.

