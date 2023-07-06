Москвичей предупредили о грозе и граде

МЧС: в Москву в ночь на 7 июля придет гроза и шквалистый ветер

Синоптики Росгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в Москве в ночь на 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

По данными специалистов, в период с часа ночи и до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер, который может достигать 15-20 метров в секунду.

В МЧС москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице и не укрываться от непогоды под деревьями. Водителям рекомендовали снизить скорость движения автомобиля, избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями.

Ранее прогнозировалось, что к концу первой недели июля в Москву придет жара до 30 градусов. Погода будет довольно теплой и душной, по ночам в течение недели воздух будет прогреваться до отметки в 13 — 18 градусов Цельсия. Сообщалось также, что в пятницу и субботу есть вероятность краткосрочных дождей с грозами.