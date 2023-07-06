В России организуют экспедицию для разработки карты гостя Северного Кавказа

В России разработают карту гостя Северного Кавказа

Российских студентов пригласили принять участие в разработке проекта карты гостя Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

Прошедшие отбор участники отправятся в экспендицию по СКФО. «Пятнадцать студентов со всей страны смогут поехать на Северный Кавказ и принять участие в создании единой карты лояльности. Она поможет гостям СКФО путешествовать с комфортом и экономией, быстро и удобно получать необходимую в поездке информацию», — рассказали в пресс-службе Кавказ.РФ.

Карта гостя позволит бесплатно или со скидками посещать культурные достопримечательности и мероприятия, а также будет предусмотрена возможность накапливать бонусы при заселении в гостиницу и при авиаперелетах.

В экспедиции смогут принять участие студенты любого вуза России, обучающиеся по направлениям маркетинга, PR, туризма, социологии и культурологии. Планируется, что в октябре участники отправятся в Северную Осетию, Дагестан и Ставропольский край. Они проанализируют инфраструктуру и сформулируют предложения для карты гостя.