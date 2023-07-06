Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:42, 6 июля 2023Культура

Machine Gun Kelly ударил фаната по лицу по его просьбе

Machine Gun Kelly ударил фаната по лицу по его просьбе во время концерта

Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, наиболее известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, ударил поклонника по лицу во время концерта. Об этом сообщает NME.

На опубликованном ролике видно, как артист во время выступления в Бельгии начинает изучать плакат одного из фанатов, надпись на котором гласит: «Я только что приехал из Мексики, ударь меня по лицу». Рэпер задал мужчине вопрос о том, почему он так сильно хочет, чтобы его ударили.

«Чувак, на мне кольца, это будет больно. Мне будет плохо, ты в первом ряду поешь все слова. Я подумаю», — отметил Machine Gun Kelly, после чего слегка шлепнул поклонника по лицу. Поднимаясь обратно на сцену музыкант отметил, что любит поклонника. Позже исполнитель разместил видео с инцидентом в социальной сети, добавив в шутливой форме подпись «воплощать мечты в реальность».

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Артем Никитин, более известный под псевдонимом Mayot, покинул сцену во время концерта в Нижнем Новгороде из-за «злых людей».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Лукашенко заявил о сомнении Зеленского в победе Украины

    Жесткая подпрыгивающая посадка российского самолета попала на видео

    Эксперт по грибам назвал срок годности лисичек

    В России заявили о поиске виноватых в проблемах украинского контрнаступления

    В США признали готовность Зеленского атаковать Запорожскую АЭС

    В России создали технологию электропроводных тканей

    Российский хоккеист клуба НХЛ объяснил неуместность акций в поддержку ЛГБТ

    В Госдуме предупредили о росте цен на бензин

    Лукашенко назвал условия размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости