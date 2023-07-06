Machine Gun Kelly ударил фаната по лицу по его просьбе во время концерта

Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, наиболее известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, ударил поклонника по лицу во время концерта. Об этом сообщает NME.

На опубликованном ролике видно, как артист во время выступления в Бельгии начинает изучать плакат одного из фанатов, надпись на котором гласит: «Я только что приехал из Мексики, ударь меня по лицу». Рэпер задал мужчине вопрос о том, почему он так сильно хочет, чтобы его ударили.

«Чувак, на мне кольца, это будет больно. Мне будет плохо, ты в первом ряду поешь все слова. Я подумаю», — отметил Machine Gun Kelly, после чего слегка шлепнул поклонника по лицу. Поднимаясь обратно на сцену музыкант отметил, что любит поклонника. Позже исполнитель разместил видео с инцидентом в социальной сети, добавив в шутливой форме подпись «воплощать мечты в реальность».

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