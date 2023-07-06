США резко нарастили закупки российских товаров

Объем импорта российских товаров в США достиг в мае 504 миллионов долларов

Импорт российских товаров в США в мае резко увеличился, прибавив по сравнению с предыдущим месяцем более чем вдвое, до 504 миллионов долларов с апрельских 215,6 миллиона. Цифры приводятся в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США Bureau of the Census.

Общий объем американского импорта в мае превысил 264 миллиарда долларов. Ведущие показатели среди импортеров за месяц у Китая (35,9 миллиарда долларов), Канады (36,8 миллиарда), Мексики (41,4 миллиарда), а также Евросоюза (48,7 миллиарда).

Экспорт американских товаров в Россию в отчетном месяце сократился до 60 миллионов долларов с 65 миллионов в апреле. В марте показатель составлял 66,4 миллиона долларов, в феврале — 61,2 миллиона. В то же время в декабре 2022 года объем ввоза товаров из США в Россию удвоился, составив 112,8 миллиона долларов против 62,6 миллиона в ноябре.

Объем экспорта американских товаров в Россию в прошлом году оказался рекордно низким за все время подсчетов, упав до 1,7 миллиарда долларов с 6,4 миллиарда, показанных в 2021 году. Импорт российских товаров в США в 2022 году также сократился, но примерно вдвое, с 29,6 до 14,45 миллиарда долларов.

В 2022 году дефицит торгового баланса США (превышение импорта над экспортом) достиг 948,1 миллиарда долларов. Показатель оказался рекордным за всю историю страны. В годовом измерении он вырос на 12,2 процента (около 103 миллиардов долларов). Аналитики объяснили такую динамику ослаблением мирового спроса на товары на фоне высокой инфляции, роста ключевых ставок, логистических сбоев из-за украинского конфликта и остаточного влияния пандемии.