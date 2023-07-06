Объем иностранных инвестиций в Россию рухнул до отрицательных значений

ЮНКТАД: прямые иностранные инвестиции в Россию упали с 39 до минус 19 миллиардов долларов

Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Россию рухнул в 2022 году до отрицательных значений. Об этом со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о мировых инвестициях за 2023 год пишет «Прайм».

Показатель сократился до минус 19 миллиардов долларов с 39 миллиардов в 2021 году. Авторы доклада связывают резкое падение с массовым уходом иностранных компаний из России на фоне введенных Западом санкций и репатриацией ими своих инвестиций. За тот же период денежные потоки на Украину сократились с семи до одного миллиарда, сказано в документе.

По данным совместного доклада Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine, только 17 процентов зарубежных фирм покинуло российский рынок после начала военного конфликта на Украине. При этом остальные 83 процента продолжили получать прибыль в России и платить налоги в местный федеральный бюджет, сказано в документе. Речь идет о 1146 зарубежных компаниях, их суммарная выручка от работы в России составила 177,2 миллиарда долларов по итогам 2022 года.

