В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней, которые ожидаются в столице. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, сообщает Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности», — заявил Бирюков. Объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса, отметил он. Кроме того, спасателям дано указание усилить патрулирование зон отдыха и парков, а также предупредить людей о возможной непогоде.