Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 6 июля 2023Россия

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней, которые ожидаются в столице. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, сообщает Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности», — заявил Бирюков. Объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса, отметил он. Кроме того, спасателям дано указание усилить патрулирование зон отдыха и парков, а также предупредить людей о возможной непогоде.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Президент Чехии обещал помогать Украине

    В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

    В США предрекли гибель украинцев в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов

    Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

    Бывший министр безопасности ДНР объяснил важность Клещеевки

    В США испугались захвата ракеты Storm Shadow россиянами

    Рогов заявил о переброске новых резервов ВСУ в Запорожье

    МИД Грузии отказался вести консультации с послом на Украине

    Захарова обвинила Англо-американскую школу в пропаганде нетрадиционных ценностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости