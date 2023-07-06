В Татарстане открылся музей истории Петропавловского собора

Музей истории Петропавловского собора открылся в Казани в июле

В июле в Казани открылся музей истории Петропавловского собора. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Музей находится на первом этаже храма. «Экспозиция охватывает историю собора с момента основания деревянной церкви первоверховных апостолов Петра и Павла в XVI веке до его новейшей истории», — отмечается в сообщении.

В музее представлены витрины с книгами, иконами, археологическими, богослужебными и архитектурными предметами, стенды с информацией об истории храма. Жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть картины с видами собора, калориферную печь XIX века, архиерейское облачение, хоругви и распятие для крестного хода.

Более того, в музее организована мультимедийная зона, где демонстрируются исторические фотографии храма, а также посвященные ему фильмы.

Ранее в июле сообщалось, что в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан откроется выставка женских украшений из фондов Российского этнографического музея.

