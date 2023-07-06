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01:29, 6 июля 2023Мир

В США предложили разрешить для военных употребление марихуаны

В Конгрессе США предложили отменить для военных тест на марихуану и разрешить употребление

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Члены палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес предложили разрешить для военных употребление марихуаны, пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Конгрессмены внесли на рассмотрение законодательные инициативы об отмене обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения американской армии. Кроме того, они призывают разрешить ее хранение и употребление.

При этом авторы документа не указывают подразделения, куда предлаггают допускать без теста на наркотик.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писал, что в США начался кризис призыва новобранцев в армию — многие молодые люди считают службу непрестижным занятием, а родители-военные отговаривают своих детей от этого. В 2022 году американская армия не смогла укомплектовать 25 процентов от запланированного количества новобранцев — это худший показатель с 1973 года.

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    Марина Совина
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