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11:16, 30 июня 2023Мир

В США начался кризис призыва новобранцев в армию

WSJ: дети американских военных не хотят идти в армию, так как считают это непрестижным

Фото: Leonhard Simon / Reuters

В США начался кризис призыва новобранцев в армию — многие молодые люди считают службу непрестижным занятием, а родители-военные отговаривают своих детей от этого. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В 2022 году американская армия не смогла укомплектовать 25 процентов от запланированного количества новобранцев — это худший показатель с 1973 года. В 2023 году ожидается недобор в 15 тысяч человек из 65 тысяч запланированных рекрутов.

Среди причин нехватки новобранцев издание называет проблемы с медобслуживанием, нехватку жилья, низкую зарплату у рядовых чинов, рост количества самоубийств и случаев посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Кроме прочего, за последние 20 лет американская армия не продемонстрировала ни одной убедительной победы.

В результате родители, служившие в армии, начинают отговаривать своих детей от этого. Например, Нисперос Эрнест, офицер Военно-воздушных сил с 20-летним стажем, отговаривает свою дочь Скай от службы. Хотя она призналась, что мечтала стать летчиком-истребителем.

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Еще одна ветеран службы в армии Каталина Гаспер, прослужившая вместе с мужем в армии более 20 лет, рассказывает, что она надеялась, что ее сыновья также будут служить в армии. Но в 2019 году она получила травму в Афганистане, а увидев вывод войск США из страны в 2021-м и ее захват талибами (представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан»), задается вопросом, зачем все это было надо. «Я просто не понимаю, как это может долго продолжаться, если военная машина жует и выплевывает нашу молодежь», — сказала она изданию.

Ранее в США заявили, что гарантии НАТО для Украины могут привести к ядерной войне. Полковник США в отставке Дэниел Дэвис считает, что начинать войну против обладающей ядерным оружием России из-за Украины не в интересах США.

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    Александр Слабиев
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