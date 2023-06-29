В США рассказали об угрозе ядерной войны из-за гарантий НАТО для Украины

Полковник США Дэвис: гарантии НАТО для Украины могут привести к ядерной войне

Гарантии со стороны НАТО для Украины могут в итоге спровоцировать ядерную войну с Россией. Об этом пишет портал 19fortyfive со ссылкой на полковника США в отставке Дэниела Дэвиса.

Он полагает, что если Соединенные Штаты или НАТО дадут Украине твердые гарантии вступить в конфликт с Россией, то это может привести к ядерной войне. Все это создает «непомерно высокий и ненужный риск», сказал отставной полковник.

По словам Дэвиса, не в интересах США начинать войну «против обладающей ядерным оружием России от имени обиженной Украины». Он отметил, что для Вашингтона лучше сейчас придерживаться политики поддержки Украины вооружениями, как было до этого, не давая никаких твердых гарантий Киеву.

Дэвис отметил, что прежде всего американская армия должна обеспечивать безопасность США и уже предоставленные гарантии другим странам-членам НАТО.

Ранее стало известно, что США и другие западные страны могут предоставить Украине двусторонние гарантии. Они будут выражаться в финансовой помощи, военных поставках, обучении солдат и передаче разведданных.