Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК «Вагнер» от 24 июня сохраняют актуальность

Заявления Кремля и главы Белоруссии Александра Лукашенко о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Евгении Пригожине, сделанные 24 июня, сохраняют свою актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Верну вас в 24 июня. Вы помните достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича, и мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ЧВК объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

Как ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию — это было одним из условий прекращения мятежа. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.