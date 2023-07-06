Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 6 июля 2023Россия

Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК «Вагнер» от 24 июня сохраняют актуальность

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Заявления Кремля и главы Белоруссии Александра Лукашенко о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Евгении Пригожине, сделанные 24 июня, сохраняют свою актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Верну вас в 24 июня. Вы помните достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича, и мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ЧВК объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

Как ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию — это было одним из условий прекращения мятежа. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    Захарова раскритиковала желание Германии и Японии стать членами Совбеза ООН

    Блогерша перечислила пять удешевляющих внешний вид вещей

    Лукашенко потребовал извиниться перед ним за «последнего диктатора Европы»

    Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Стало известно об экстренной госпитализации Анатолия Вассермана

    Первый модернизированный Ту-160М приступил к испытаниям

    Украинского бизнесмена арестовали в Москве за хранение кокаина для сбыта

    Лукашенко предрек начало мирных переговоров по Украине осенью

    Россия вышлет девять финских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости