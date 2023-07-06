Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 6 июля 2023Россия

В Кремле напомнили об условии для главы ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что приезд Пригожина в Белоруссию был условием для завершения мятежа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Приезд главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию был условием для завершения мятежа. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его заявление приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что не имеет возможности следить за перемещениями бизнесмена. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Греф заявил об ожидании укрепления рубля

    В России запустили конкурс для школьников и педагогов

    В Госдуме заявили об отсутствии планов создавать в России закрытый интернет

    В Кремле оценили влияние на ход СВО договоренностей Украины с другими странами

    Второй заразившийся менингитом умер в Екатеринбурге

    Фитнес-тренер раскрыл главные правила сушки для похудения

    В Кремле напомнили об условии для главы ЧВК «Вагнер»

    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Лукашенко

    В российском городе начали строительство «Сталин-центра»

    Тело крупного бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости