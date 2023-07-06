В Кремле напомнили об условии для главы ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что приезд Пригожина в Белоруссию был условием для завершения мятежа

Приезд главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию был условием для завершения мятежа. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его заявление приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что не имеет возможности следить за перемещениями бизнесмена. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге.