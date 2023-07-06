Стало известно об усилении обстрелов ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ усилили обстрелы артиллерией калибра 155 мм на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы с использованием гаубичной и самоходной артиллерии калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республике (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в большей степени украинскими военными применяются польские, немецкие и французские орудия, в меньшей степени — американские и английские артиллерийские системы.

Ранее Марочко заявлял об усилении ВСУ обстрелов прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении. По его словам, под удары реактивной и гаубичной артиллерии украинских войск попадают города Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности.