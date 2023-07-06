Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов на луганском направлении
Марочко: ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республике (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По его словам, под удары украинской реактивной и гаубичной артиллерии попадают города Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности. При этом он указал на то, что целью ударов ВСУ является гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, стало известно о взрывах в Львовской, Тернопольской и Черкасской областях республики.