По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сообщается о взрывах в Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее сирены звучали в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога раздается в подконтрольных Киеву районах Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рекомендовал согражданам не игнорировать предупреждение. Кроме того, в своем Telegram-канале он призвал их не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).