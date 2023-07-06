Комиссия прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов

СПЖ: комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта Украины для опечатывания корпусов обители. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«Киево-Печерская лавра. Комиссия Минкульта прибыла опечатывать отобранные корпуса», — говорится в публикации.

Кроме того, Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram заявила, что были опечатаны двери 69-го корпуса Киево-Печерской лавры. В СПЖ также сообщили о применении силы полицейскими в отношении прихожан.

Ранее представители украинской власти захватили корпуса УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. По словам адвоката-протоиерея Никиты Чекмана, сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус. Помимо этого, он опубликовал видео и фото с места событий. На кадрах видно работу силовиков возле зданий лавры.