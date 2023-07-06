В УПЦ заявили о захвате корпусов Киево-Печерской лавры

Адвокат УПЦ Чекман заявил о захвате полицией корпусов Киево-Печерской лавры

Представители украинской власти захватили корпуса Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат-протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, в своем Telegram-канале.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря», — говорится в сообщении. Позже правозащитник уточнил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус. Чекман также опубликовал видео и фото с места событий. На кадрах видно работу силовиков возле зданий лавры.

Ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры. В связи с этим власти Украины потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.