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08:49, 6 июля 2023Бывший СССР

В УПЦ заявили о захвате корпусов Киево-Печерской лавры

Адвокат УПЦ Чекман заявил о захвате полицией корпусов Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители украинской власти захватили корпуса Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат-протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, в своем Telegram-канале.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря», — говорится в сообщении. Позже правозащитник уточнил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус. Чекман также опубликовал видео и фото с места событий. На кадрах видно работу силовиков возле зданий лавры.

Ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры. В связи с этим власти Украины потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.

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    Марина Совина
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