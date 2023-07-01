Власти Украины дали монахам УПЦ три дня на уход из Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины призвало монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Власти Украины потребовали от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру и дали им на уход три дня. Об этом свидетельствует письмо украинского Минкультуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале.

В документе сказано, что Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры. В связи с работой комиссии монахов призвали освободить обитель до 4 июля.

Ранее Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра». УПЦ добивалось устранения препятствий священникам для проведения богослужений.