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08:13, 6 июля 2023Экономика

Министр труда объяснил увеличение рабочей недели в России

Министр Котяков: продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область прокомментировал данные об увеличении рабочей недели в России. Его слова приводит ТАСС.

Котяков объяснил, что продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров. Он допустил, что подобная ситуация могла сложиться в нескольких регионах страны. Нехватка специалистов возникла в инженерной отрасли, а также в обрабатывающей промышленности.

При больших объемах заказов предприятия предлагают своим сотрудникам работать больше в течение дня за дополнительную плату или переходить на шестидневную рабочую неделю.

«Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что у россиян выросла средняя продолжительность трудовой недели. Показатель составил 38 часов 30 минут впервые с 2010 года.

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    Марина Совина
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