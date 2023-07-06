Лукашенко назвал цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии необходимо для оборонительных целей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) размещено на территории республики в оборонительных целях. Его слова приводит БЕЛТА в Telegram.

«Если я чего-то не хочу, или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет», — сказал он о механизме принятия решения по использованию ядерного оружия. При этом президент добавил, что если кто-то совершит акт агрессии против Белоруссии, то ответ будет мгновенным. По словам Лукашенко, цели определены.

Глава государства добавил, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на белорусскую территорию. Их перемещение происходило не по земле, уточнил он. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что ядерные боеголовки находятся под надежной охраной.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Как он утверждал, до конца года данная работа будет выполнена целиком. Путин добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».