В Госдуме высказались о возможности мобилизации

Депутат Госдумы Швыткин: в ближайшей перспективе мобилизация не планируется

На данный момент военнослужащие срочной армии не направляются в зону украинского конфликта. Исходя из оперативных сводок, также можно сделать вывод о том, что в полной или частичной мобилизации сегодня нет необходимости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Военнослужащие срочной армии сейчас не направляются в зону специальной военной операции (СВО), поэтому уклоняться от службы в армии нет причин, бояться нечего. Мобилизации как таковой, всеобщей или какой-то еще не происходит в настоящее время», — подчеркнул политик.

Он также указал на отсутствие оснований для проведения мобилизации в ближайшей перспективе. На это, по словам Швыткина, указывают сводки из зоны конфликта.

«Исходя из оперативных сводок, оперативно-тактической обстановки в зоне соприкосновения с противником, в зоне СВО, в ближайшей перспективе мобилизации не предполагается», — заключил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что дополнительная мобилизация в России из-за ухода частной военной компании «Вагнер» из зоны специальной военной операции на Украине (СВО) не нужна. Он также отметил, что на текущий момент добровольцев в Российскую армию приходит больше, чем в начале СВО.