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18:24, 3 июля 2023Россия

Сенатор оценил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

Сенатор Джабаров: дополнительная мобилизация из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО не нужна

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дополнительная мобилизация в России из-за ухода частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зона специальной военной операции на Украине (СВО) не нужна. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит «Парламентская газета».

По его мнению, уход вагнеровцев из зоны СВО кардинально не повлияет на расстановку сил. «Отряд в 25 тысяч человек — это приличная сила, но не стотысячная армия», — пояснил он.

Сенатор отметил, что основную ношу во время спецоперации несут подразделения Вооруженных сил (ВС) России. Также он добавил, что на текущий момент добровольцев в российскую армию приходит больше, чем в начале СВО.

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«Я, к слову, совершенно согласен с коллегой (главой комитета Госдумы по обороне — прим. "Ленты.ру") Андреем Картаполовым, который заявил, что не видит необходимости в проведении дополнительной мобилизации в связи с уходом вагнеровцев из зоны СВО», — заключил Джабаров.

3 июля Картаполов исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО. По его словам, президент России Владимир Путин «четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ВС России в среднем ежедневно записываются 1336 человек. По словам главы ведомства, это количество новых контрактников соответствует размеру полка.

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    Никита Абрамов
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