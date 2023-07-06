Семья медведей проникла на кордон в российском регионе и попала в фотоловушку

Семью медведей засняли на фотоловушку в верховье реки Буотамы в Якутии

Семья медведей проникла во владения эвенкийской родовой общины «Морсо» в Якутии и попала на видео. Запись с фотоловушки публикует Telegram-канал национального парка «Ленские столбы».

Животных заметили в верховьях реки Буотамы. На кадрах видно, как медведица ходит вокруг избушки на кордоне и обнюхивает территорию, за ней следуют два медвежонка.

Сотрудники парка отметили, что, помимо матери с медвежатами, в объектив фотоловушек попадали и другие особи. В этой местности появлялись медведи-сверстники — предположительно, брат и сестра, а также взрослый медведь шести-семи лет.

Ранее в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запечатлели медведя, переплывающего реку в дождь. На снимающего видео человека хищник не обратил никакого внимания.