Пленный боец «Кракена» назвал свое подразделение «элитным мясом» главы ГУР Украины

Попавший в плен военнослужащий спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» начальника главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в действительности это обычное подразделение, которое хочет быть лучшим и командование которого уделяет большое внимание самопиару. «Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас, внутри подразделения ходит такое выражение "элитное мясо Буданова"», — рассказал украинский боец.

Он добавил, что подразделение сформировано и курируется ГУР минобороны Украины. При этом основу подразделения составляют бывшие бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что чемпион Украины по боксу Приходько из диверсионного подразделения «Кракен» попал в плен к бойцам Вооруженных сил (ВС) России. Сообщалось, что в ряды ВСУ спортсмен пошел служить после недопониманий с тренером.