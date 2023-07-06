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19:39, 6 июля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал самую уязвимую перед менингитом категорию людей

Врач Андрей Продеус назвал подростковый возраст самым опасным для менингита

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач — аллерголог-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус высказался о вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В беседе с «Известиями» он также назвал самую уязвимую перед этой болезнью категорию людей.

«Один из самых опасных периодов для менингита — это подростковый возраст. (...) В зоне риска студенты ПТУ, университетов, колледжей. 15-18 лет — это наиболее уязвимый возраст», — предупредил доктор. Он добавил, что эта инфекция, как правило, протекает тяжело, в связи с чем проводится вакцинация.

Комментируя вспышку менингита на Урале, Продеус заявил, что нужно отследить людей, контактировавших с заболевшими, и вакцинировать их. Однако для того, чтобы правильно подобрать вакцину, необходимо определить штамм, подчеркнул специалист. По его словам, для этого нужно провести анализы.

О вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге стало известно 5 июля. В Роспотребнадзоре по Свердловской области указали, что было зарегистрировано семь случаев заболевания. Уточнялось, что были организованы противоэпидемические мероприятия, а среди сотрудников началась вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия.

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    Маргарита Щигарева
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