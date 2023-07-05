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17:57, 5 июля 2023Россия

В распределительном центре Ozon произошла вспышка менингита

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зафиксировали случаи заболевания менингококковой инфекцией. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пишет РИА Новости.

«В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (город Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении службы.

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