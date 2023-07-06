Появились кадры уничтожения немецкой гаубицы боеприпасом «Ланцет»

Минобороны России показало кадры уничтожения гаубицы PzH 2000 боеприпасом «Ланцет»

Появились кадры уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Видео журналистам предоставило Министерство обороны России.

Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили огневую позицию орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую прятали в лесополосе. При попадании «Ланцета» боекомплект сдетонировал, что привело к полному уничтожению гаубицы.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил бронетранспортер ВСУ вместе с десантом.