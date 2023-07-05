Экипаж российского вертолета уничтожил бронетранспортер ВСУ

МО РФ показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 бронетранспортера ВСУ с десантом

Уничтожение бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом экипажем российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 попало на видео. Об этом сообщает Минобороны России (МО РФ).

На кадрах можно увидеть, как Ка-52 после обнаружения техники украинской армии уничтожает бронетранспортер с десантом ВСУ. В результате попадания управляемой ракетой происходит взрыв.

Ранее экипаж Ка-52 уничтожил танк и две единицы бронетехники ВСУ. На опубликованной записи видно, как вертолет, обнаружив выдвижение боевой машины и бронетранспортеров украинских войск, последовательно ликвидирует технику управляемыми ракетами.

5 июля Вооруженные силы России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. Минобороны сообщило, что украинские военные проводили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). За сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три танка и боевую машину пехоты, добавили в ведомстве.