Экипаж российского вертолета уничтожил танк и три бронетранспортера ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 танка и двух БТР ВСУ

Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил танк и две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых видно, как экипаж Ка-52, обнаружив выдвижение танка и двух бронетранспортеров (БТР) ВСУ, последовательно уничтожает украинскую технику управляемыми ракетами.

Ранее попавший в плен военнослужащий спецподразделения ВСУ «Кракен» заявил, что украинские бойцы боятся ездить на западной технике, в том числе на немецких танках Leopard, поскольку считают, что российские военные ведут охоту на нее.