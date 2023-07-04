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09:25, 4 июля 2023Бывший СССР

Пленный украинский военный рассказал о страхе бойцов ВСУ ездить на танке Leopard

Пленный боец «Кракена»: военные ВСУ боятся ездить на танках Leopard из-за охоты на них

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Украинские бойцы боятся ездить на западной технике, в том числе на немецких танках Leopard, поскольку считают, что российские военные ведут охоту на нее. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» Андрей Приходько, передает РИА Новости.

По его словам, при появлении на поле боя таких бронемашин по направлению их движения начинают лететь всевозможные снаряды.

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям бояться туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Танки долго не живут, как и БМП (боевые машины пехоты — прим. «Ленты.ру»), и абсолютно все», — заявил Приходько.

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    Алевтина Запольская
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