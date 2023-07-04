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00:49, 4 июля 2023Бывший СССР

Военкоры показали разорванную на части британскую установку

«РВ» опубликовала кадры разорванной на части британской САУ AS-90 на Запорожском фронте

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Военные корреспонденты показали разорванную на части британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 на Запорожском фронте. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На видео видны части САУ, которую правительство Великобритании передало Украине. Рядом с подбитой техникой находится большой кратер.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходную артиллерийскую установку CAESAR. По данным The Telegraph, эксперты высоко оценили возможности российского дрона и предупредили, что его применение чревато дальнейшими трудностями для ВСУ. Отмечается, что дроны-камикадзе обходятся гораздо дешевле крылатых или баллистических ракет.

30 июня российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Panzerhaubitze 2000».

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    Марина Совина
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