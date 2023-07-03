В Британии оценили уничтожение «Ланцетом» установки CAESAR

The Telegraph: российский дрон «Ланцет» разорвал на куски переданную ВСУ установку CAESAR

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходную артиллерийскую установку CAESAR. Применение беспилотника оценило британское издание The Telegraph.

«Недавно "Ланцеты" уничтожили поставленную Украине французскую САУ CAESAR. Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал ее на куски», — говорится в материале.

Издание пишет, что эксперты высоко оценили возможности российского дрона и предупредили, что его применение чревато дальнейшими трудностями для ВСУ. Отмечается, что дроны-камикадзе обходятся гораздо дешевле крылатых или баллистических ракет.

В июне обозреватель Питер Сучиу назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одной из самых серьезных угроз для ВСУ. Он подчеркнул, что «Ланцет» дешевле техники, которую поражают дронами-камикадзе.

В том же месяце издание The Drive писало, что украинский зенитный ракетный комплекс Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили беспилотником «Ланцет».