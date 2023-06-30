Минобороны заявило об уничтожении САУ «Panzerhaubitze 2000» из ФРГ на донецком направлении

Российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Panzerhaubitze 2000». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что на донецком направлении также удалось уничтожить самоходную гаубицу «Гвоздика». Там же Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток атак в районе Красного, Белогоровки, Северного, Первомайского и Каменки, все атаки были отбиты.

Днем ранее, 27 июня, российские военные одним ударом по Краматорску в ДНР уничтожили двух генералов и до 50 офицеров. Также удалось поразить 20 иностранных наемников и военных советников.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS