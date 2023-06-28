Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

МО России: средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось перехватить три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве отметили, что были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это произошло в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики (ДНР), Кармазиновка, Приволье, Площанка, Оборотновка Луганской народной республики (ЛНР), Балочки и Переможное Запорожской области.

25 июня в Минобороны доложили, что российские ПВО перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактическую ракету «Точка-У». Тогда же Российской армии удалось сбить реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Также были уничтожены четыре украинских беспилотника в районах села Коломыйчиха в ЛНР, а также города Соледар, сел Бахмутское и Новопетриковка в ДНР.

Еще раньше российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 24 украинских БПЛА.