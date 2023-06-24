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14:29, 24 июня 2023Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении 24 украинских беспилотников

Минобороны России: средства ПВО уничтожили за сутки 24 украинских беспилотника

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 24 беспилотных летательных аппарата противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в Telegram-канале военный ведомства.

Дроны были уничтожены в районах ряда населенных пунктов Донецкой народной республики — Зайцеве, Артемовске, Новобахмутовке, Володине, Яковлевке, Соледаре, Белогоровке. А также в Кременной Луганской народной республики, Ульяновке Херсонской области, Шевченкове и Мирной Запорожской области.

Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 4775 беспилотника, 10 319 танков и бронемашин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области в ответ на атаку, которую Вооруженные силы Украины предприняли в отношении ведущего в Крым Чонгарского моста.

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    Любовь Ширижик
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