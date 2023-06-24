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14:23, 24 июня 2023Россия

В Минобороны заявили об ответе на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Российские войска уничтожили в Хмельницкой области склад с крылатыми ракетами Storm Shadow

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области в ответ на атаку, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в отношении ведущего в Крым Чонгарского моста. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 24 июня.

Как заявили в ведомстве, в результате российского удара 23 июня на объекте ВСУ был уничтожен склад, на котором хранились крылатые ракеты Storm Shadow.

Об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что к случившемуся причастна Украина. По его данным, украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты на административной границе. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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