Минобороны заявило о поражении двух генералов и 50 офицеров ВСУ одним ударом

Минобороны: при ударе ВС РФ по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ

В результате удара в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) во вторник, 27 июня, были уничтожены два генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что одним ударом также удалось поразить до 50 офицеров и 20 иностранных наемников и военных советников.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту в Краматорске, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии. Впоследствии офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ.

В Минобороны подтвердили удар о Краматорску, уточнив, что Российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.