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14:14, 5 июля 2023Россия

Российские войска отразили девять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР).

«Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

За сутки, отметили в Минобороны, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Помимо того, около населенного пункта Невельское в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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    Никита Абрамов
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