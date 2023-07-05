Российские войска отразили девять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР).

«Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

За сутки, отметили в Минобороны, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Помимо того, около населенного пункта Невельское в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.