Минобороны заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского истребителя Су-27 в Херсонской области

Российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что истребитель воздушных сил Украины был сбит в районе Каменки в Херсонской области.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили 14 беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось, что российские военные сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Ми-8 сбили там же в районе Раздоловки.