Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета Су-27 и вертолета Ми-8

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-27 и вертолета Ми-8

Российские военные сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Ми-8 сбили там же в районе Раздоловки.

За минувшие сутки российские военные уничтожили 16 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Помимо этого, удалось перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее оборонное ведомство показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35. Кадры были сняты из кабины пилота. На них видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.