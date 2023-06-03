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14:08, 3 июня 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета Су-27 и вертолета Ми-8

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-27 и вертолета Ми-8
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Ми-8 сбили там же в районе Раздоловки.

За минувшие сутки российские военные уничтожили 16 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Помимо этого, удалось перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее оборонное ведомство показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35. Кадры были сняты из кабины пилота. На них видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.

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    Анастасия Шейкина
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