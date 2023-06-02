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19:54, 2 июня 2023Россия

Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35

Минобороны опубликовало кадры с уничтожением самолета противника российским Су-35
СюжетМинобороны:

Появилось видео с уничтожением самолета противника российским истребителем Су-35. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Во время одного из вылетов экипаж истребителя обнаружил самолет противника. Фрагменты воздушного боя сняты из кабины пилота. На них видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.

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    Никита Абрамов
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