Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Минобороны заявило, что системы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовик советского производства был сбит в районе населенного пункта Золотая Балка.

Помимо того, системы ПВО за сутки перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что системы ПВО сбили в районе Новоандреевки Запорожской области украинский штурмовой самолет Су-25.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).