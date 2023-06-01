Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Новоандреевки Запорожской области украинский штурмовой самолет Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, система ПВО также перехватила 16 снарядов снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Площанки, Куземовки и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах населенных пунктов Тоненькое и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10586 единиц военной автомобильной спецтехники, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, 1104 боевые машины РСЗО, 9348 танков и других боевых бронемашин, 424 зенитных ракетных комплекса, 4407 беспилотников, 430 самолетов и 235 вертолетов ВСУ.

Ранее военное ведомство заявило об ударе по центральным пунктам принятия решений на Украине. По словам Конашенкова, в них под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России. Он подчеркнул, что все назначенные цели были успешно поражены.