В Махачкале началась реставрация памятника русской учительнице

В Махачкале начали реставрировать памятник русской учительнице. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации Дагестана.

Отмечается, что планируется отремонтировать кровлю, выполнить монтаж освещения, оформить памятник дагестанским орнаментом из дербентского камня, а также установить мемориальную доску в память об авторе проекта, архитекторе Омаре Омарове.

В администрации сообщили, что реконструкцию завершат до 10 августа.

Монумент был открыт в 2006 году и считается первым памятником, посвященным русским педагогам. Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из последних совещаний поручил Минобрнауки республики и руководству города в кратчайшие сроки приступить к реставрации памятника.

В мае сообщалось, что во Владимире специалисты приступили к реставрации Золотых ворот. Работы планируется завершить к 2025 году.