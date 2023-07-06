В Махачкале начали реставрировать памятник русской учительнице
В Махачкале начали реставрировать памятник русской учительнице. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации Дагестана.
Отмечается, что планируется отремонтировать кровлю, выполнить монтаж освещения, оформить памятник дагестанским орнаментом из дербентского камня, а также установить мемориальную доску в память об авторе проекта, архитекторе Омаре Омарове.
В администрации сообщили, что реконструкцию завершат до 10 августа.
Монумент был открыт в 2006 году и считается первым памятником, посвященным русским педагогам. Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из последних совещаний поручил Минобрнауки республики и руководству города в кратчайшие сроки приступить к реставрации памятника.
В мае сообщалось, что во Владимире специалисты приступили к реставрации Золотых ворот. Работы планируется завершить к 2025 году.