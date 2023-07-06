Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:49, 6 июля 2023Моя страна

В Махачкале начали реставрировать памятник русской учительнице

В Махачкале началась реставрация памятника русской учительнице

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Махачкале начали реставрировать памятник русской учительнице. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации Дагестана.

Отмечается, что планируется отремонтировать кровлю, выполнить монтаж освещения, оформить памятник дагестанским орнаментом из дербентского камня, а также установить мемориальную доску в память об авторе проекта, архитекторе Омаре Омарове.

В администрации сообщили, что реконструкцию завершат до 10 августа.

Монумент был открыт в 2006 году и считается первым памятником, посвященным русским педагогам. Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из последних совещаний поручил Минобрнауки республики и руководству города в кратчайшие сроки приступить к реставрации памятника.

В мае сообщалось, что во Владимире специалисты приступили к реставрации Золотых ворот. Работы планируется завершить к 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

    В Госдуме намекнули на резкое повышение ключевой ставки для защиты рубля

    Премьер Финляндии назвал условие восстановления отношений с Россией

    Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

    Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США

    Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

    Пытавшийся совершить покушение на королеву назвал себя ситхом из «Звездных войн»

    Зеленский рассказал о желании всей Украины ускорить контрнаступление

    В Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России

    В Германии назвали возмутительными слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости