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12:21, 6 июля 2023Россия

Авто с россиянином подлетело, рухнуло на крышу магазина и попало на видео

В Хакасии водитель врезался в отбойник, подлетел, рухнул на магазин и попал на видео

В Хакасии водитель на большой скорости врезался в отбойник, его автомобиль подлетел и рухнул на крышу магазина. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи с камер наружного наблюдения запечатлен момент ДТП.

За рулем находился житель Саяногорска. Он выжил, его состояние уточняется.

В мае в Омске восьмиклассник на автомобиле Lada устроил с полицией заезд в стиле GTA, уходя от погони, врезался в жилой дом и попал на видео.

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    Евгения Куликова
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