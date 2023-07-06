Авто с россиянином подлетело, рухнуло на крышу магазина и попало на видео

В Хакасии водитель врезался в отбойник, подлетел, рухнул на магазин и попал на видео

В Хакасии водитель на большой скорости врезался в отбойник, его автомобиль подлетел и рухнул на крышу магазина. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи с камер наружного наблюдения запечатлен момент ДТП.

За рулем находился житель Саяногорска. Он выжил, его состояние уточняется.

В мае в Омске восьмиклассник на автомобиле Lada устроил с полицией заезд в стиле GTA, уходя от погони, врезался в жилой дом и попал на видео.