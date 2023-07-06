IKEA отказалась строить новую «Мегу» в Петербурге и попала под суд

«Ведомости»: с IKEA могут взыскать более 2 млрд руб. за отказ строить новую «Мегу»

C IKEA собрались взыскать более двух миллиардов рублей за отказ строить новый торговый центр «Мега» под Санкт-Петербургом. Иск в суд к компании подал Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), сообщают «Ведомости».

Из материалов дела следует, что «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега») семь лет назад выкупила у института 40 гектаров земли под строительство ТЦ «Мега новоселье» площадью около 220 тысяч квадратных метров. Открыть объект планировали в 2021 году, но в 2020-м компания отказалась от проекта из-за изменившейся стратегии.

СевНИИГиМ был партнером IKEA по этому комплексу — он должен был стать соинвестором строительства, а также взять на себя различные задачи по проектированию и согласованию объектов с властями. После отказа от возведения комплекса институт обратился в суд с требованием возместить ему более 2,08 миллиарда рублей из которых 1,8 миллиарда — основной долг и 284 миллионов — проценты за пользование чужими денежными средствами.

15 июня 2022 года IKEA объявила о своем уходе из России. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране на фоне перебоев в цепочках поставок, вызванных западными санкциями из-за конфликта на Украине.