Лукашенко ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах

Лукашенко заявил, что ничего не планировал относительно президентских выборов в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами ответил на вопрос об участии в выборах главы государства в 2025 году. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что пока еще не задумывался об участии в следующих президентских выборах и ничего не планировал относительно этого.

«Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — добавил президент.

Ранее Лукашенко потребовал извинений перед ним от тех, кто называл его «последним диктатором Европы». По словам политика, он не получил ничего чрезмерного, находясь у власти, а высокую должность ему доверил народ.